На Ямале горит почти тысяча гектаров леса Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжают бушевать природные пожары. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента природных ресурсов и экологии, на сегодняшний день, 8 августа, площадь возгораний составляет 980,3 гектара.

- За сутки удалось ликвидировать пять возгорания на площади 247,5 гектара. На данный момент в автономном округе действуют 11 природных пожаров, - отчитались в ведомстве.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории Ямала зарегистрировано 346 возгораний общей площади 9 231,76 гектара, из них:

- на землях лесного фонда - 281 лесной пожар общей площадью 8 010,61 гектара;

- на землях особо охраняемых природных территориях (Верхне-Тазовский государственный природный заповедник) - 2 пожара на площади 54 гектара;

- на землях иных категорий - 63 пожара на общей площади 1 167,15 гектара.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8(34922) 5-28-27. Также информация принимается на «Прямой линия лесной охраны»: 8-800-100-94-00 (бесплатно).