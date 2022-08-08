В Салехарде выберут десерт, лучше всего ассоциирующийся с городом

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Жители Салехарда выбирают десерт, который наилучше всего ассоциируется с окружной столицей.

Началось все с идеи местного кондитера Татьяны Протасовой приготовить в День города огромный десерт (не менее 2 метров) и угостить им всех гостей праздника. Далее кулинар озвучила предложение главе города Алексею Титовскому, который, в свою очередь, поддержал его и анонсировал голосование.

- Что, на ваш взгляд, характеризует наш город на Полярном круге и точно придется по вкусу? Голосуем, - обратился к жителям градоначальник.

Всего предложено три варианта ответов: «ЧУМик» - ванильный бисквит, брусника и кедровый орех, «Полярный круг» - вкус карамели и голубики с кедровым орехом и «Рай-Из» - шоколадный бисквит и клюква.

Само голосование проходит на странице Алексея Титовского в соцсети «Вконтакте» до 15 августа.