Коронавирус на Ямале, последние новости на 8 августа 2022 года: заразился 51 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 51 человека. С начала периода количество заболевших достигло 138 152.

В больницы региона госпитализировано три человека, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 043 ямальца.

В России выявлено 17 862 человека с COVID-19, госпитализировано - 1 252. Всего в стране зарегистрирован 18 730 561 случай. Излечился от коронавируса 8 721 человек, скончались - 45.