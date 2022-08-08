Мошенники облапошили двух ноябрян, убедив ввести данные банковских карт на неизвестных сайтах Фото: Ольга Крыльцова

2 августа в полицию Ноябрьска обратились несколько местных жителей, ставших жертвами мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, аферисты использовали уже проверенные схемы обмана и заполучили 5 650 рублей.

В первом случае женщина решила воспользовалась сервисом поиска попутчиков BlaBlaCar. После того как северянка выбрала машину, ей пришло сообщение в мессенджере, содержащее ссылку для оплаты. Пройдя по ней, ноябрянка ввела реквизиты банковской карты и лишилась 2 550 рублей.

Во втором случае заявителю поступило смс-сообщение о том, что ему полагается единовременная банковская выплата и ссылка, по которой нужно пройти. Не заподозрив обмана, мужчина также ввел реквизиты банковской карта, после чего произошло списание 3 100 рублей.

Сейчас по данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».