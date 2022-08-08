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Происшествия8 августа 2022 8:04

Мошенники облапошили двух ноябрян, убедив ввести данные банковских карт на неизвестных сайтах

Возбуждены уголовные дела
Марина Прохорова
Мошенники облапошили двух ноябрян, убедив ввести данные банковских карт на неизвестных сайтах

Мошенники облапошили двух ноябрян, убедив ввести данные банковских карт на неизвестных сайтах

Фото: Ольга Крыльцова

2 августа в полицию Ноябрьска обратились несколько местных жителей, ставших жертвами мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, аферисты использовали уже проверенные схемы обмана и заполучили 5 650 рублей.

В первом случае женщина решила воспользовалась сервисом поиска попутчиков BlaBlaCar. После того как северянка выбрала машину, ей пришло сообщение в мессенджере, содержащее ссылку для оплаты. Пройдя по ней, ноябрянка ввела реквизиты банковской карты и лишилась 2 550 рублей.

Во втором случае заявителю поступило смс-сообщение о том, что ему полагается единовременная банковская выплата и ссылка, по которой нужно пройти. Не заподозрив обмана, мужчина также ввел реквизиты банковской карта, после чего произошло списание 3 100 рублей.

Сейчас по данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».