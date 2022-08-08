В Приуральском районе начали производить сосиски из оленины

Фото: Правительство ЯНАО

Акционерное общество «Совхоз «Байдарацкий», расположенное в Приуральском районе, приступило к производству сосисок из мяса оленя «Желанные». Тестовая партия колбасных изделий успешно прошла необходимые лабораторные испытания, что подтверждает декларация о соответствии.

- Сосиски - вкусная и быстрая еда, которая придется к любому столу. Определенное достоинство нашего продукта - в натуральности. В нем нет ни единого вредного или нежелательного к употреблению компонента. Вся колбасная продукция производится из мяса оленя высшей или первой категории с добавлением только натуральных ингредиентов: соль, специи, - рассказал генеральный директор предприятия АО «Совхоз «Байдарацкий» Владимир Арцыбашев.

Расширить ассортимент выпускаемой продукции удалось благодаря приобретению отечественного вакуумного наполнителя для колбасных изделий. Оборудование было закуплено в рамках окружной программы «Развитие агропромышленного комплекса».

АО «Совхоз «Байдарацкий» - это многоотраслевое предприятие, к видам деятельности которого относится разведение оленей, крупного рогатого скота, вылов рыбы, переработка мясной и молочной продукции. Также совхоз имеет собственную пекарню.