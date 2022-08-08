Рецидивистка из Салехарда задушила сожителя подушкой после ссоры

Жительница Салехарда задушила сожителя подушкой после ссоры Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы 1990 года рождения, обвиняемой в убийстве сожителя. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, преступление произошло 29 июля, когда подозревая и жертва сильно поругались.

- Обвиняемая, находясь под действием спиртного, прижала к лицу лежащего мужчины подушку, тем самым перекрыв ему дыхательные пути. В итоге смерть мужчины наступила на месте происшествия из-за механической асфиксии, - прокомментировали в ведомстве.

Позже правоохранители установили, что обвиняемая уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение особо опасного преступления. Сейчас женщина находится в СИЗО и обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Расследование уголовного дела продолжается.