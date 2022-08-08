Жителей Нового Уренгоя просят помочь в поиске Ощепкова Георгия, пропавшего два года назад

Фото: СУ СКР по ЯНАО

Следователи Нового Уренгоя просят жителей помочь в поиске Ощепкова Георгия Николаевича 1966 года рождения, пропавшего 17 июня 2020 года.

- С 17 июня 2020 года мужчина перестал выходить на связь с родственниками. В настоящее время его местонахождение неизвестно, - прокомментировали в ведомстве.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост 175 сантиметров, волосы короткие и седые.

Граждане, располагающие какой-либо информацией о пропавшем мужчине, могут сообщить ее по телефонам следственного отдела: 8(3494) 24-50-00; 8(3494) 24-50-32.