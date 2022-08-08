Ранее судимый салехардец отправится в колонию за кражу телефона Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде вынесли приговор в отношении местного жителя, который украл у своего приятеля сотовый телефон. Как сообщили в пресс-службе местной прокуратуры, оперативно раскрыть преступление удалось благодаря системе «Безопасный город» - уличная камера видеонаблюдения сняла действия злоумышленника.

- В июне текущего года обвиняемый встретил на улице своего знакомого. После непродолжительного разговора он, под видом объятий, вытащил из кармана брюк потерпевшего мобильный телефон, - добавили в ведомстве.

В ходе расследования стало известно, что мужчина совершил преступление в период неснятой и непогашенной судимости.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) и назначил наказание в виде одного года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.