Ямальские археологи нашли остатки древнего леса и орудия охотников

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Ямальские ученые завершили раскопки на поселении Йоркутинское-3, расположенном на реке Ёркатаяха в Ямальском районе. К сожалению, культурный слой памятника оказался полностью разрушен ветровой эрозией, однако на поверхности выдува собрано около тысячи артефактов.

- Это фрагменты керамической посуды, каменные скребки, наконечники копий и стрел, топоры. Чтобы убедиться в правильности выводов об отсутствии культурного слоя, был заложен небольшой раскоп. Следов антропогенного влияния и артефактов не выявили, однако в заполнении раскопа обнаружились следы древнего березового леса и другой растительности, - рассказала руководитель экспедиции, старший научный сотрудник сектора истории и археологии Научного центра изучения Арктики Ольга Тупахина.

Археологи предполагают, что в древности здесь был более теплый климат, преобладал густой лиственный лес, а верхнюю площадку мыса люди использовали как временную стоянку в период охоты на северного оленя и лося.

Подтверждает это отсутствие котлованов жилищ и других хозяйственных объектов при наличии достаточно многочисленных артефактов, где число каменных орудий значительно превышает количество обломков керамической посуды.

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