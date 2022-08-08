Приуральцы представят самобытную культуру Севера на выставке-ярмарке в Москве

Фото: личная страница Ивана Сакала в соцсети

Жительницы Приуральского района представят самобытную культуру Севера на XVII Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России», которая пройдет с 13 по 18 сентября в Москве. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Сакал.

- Наши жительницы вошли в делегацию ЯНАО - руководитель клубного формирования Центра национальных культур Яна Тайшина и участница клубного формирования «Мастер золотые ручки» Алла Тайшина, - рассказал он.

Северянки представят на обозрение национальную коллекцию одежды, аксессуары и сувенирную продукцию.

- Приятно, что о культуре наших коренных народов и их быте узнает как можно больше людей, - отметил Иван Сакал.