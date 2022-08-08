Благодаря жителю Ямгорта в Шурышкарском районе своевременно потушили природный пожар

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

Благодаря неравнодушному жителю деревни Ямгорт в Шурышкарском районе своевременно потушили природный пожар. Мужчина заметил задымление в лесу и немедленно сообщил об этом в профильные службы.

- Лето в этом году совсем не по-северному жаркое. И по-прежнему остается опасность возникновения природных пожаров. Очередной накануне случился в районе Ямгорта. Сообщение о задымлении поступило от местного жителя,- рассказал глава муниципалитета Олег Попов.

К приезду членов добровольной пожарной дружины площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Благодаря профессионализму спасателей пламя было потушено и не успело распространиться. Предварительная причина - сухая гроза.

- Друзья, прошу каждого из вас со всей ответственностью отнестись к запрету на нахождение в лесу и разведение костров, который установлен до 1 сентября, - обратился в жителям Олег Попов.