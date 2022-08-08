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Происшествия8 августа 2022 1:51

Погода на Ямале на 8 августа 2022 года: ожидается гроза

Ветер умеренный
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 8 августа

Погода на Ямале на 8 августа

Фото: Вера Зенина

В понедельник, 8 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на западный 6-11 м/с. Температура ночью +11... +16 градусов, днем +27...+32.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью +16 градусов, днем +30. Ветер 8-9 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО