Власти запустят из Салехарда прямой рейс в выдуманный школьником город. Фото: телеграм-канал Наиля Хайруллина.

Директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин рассказал о запуске нового прямого рейса из Салехарда. Направление — Бумагогорск. Это выдуманный город одиннадцатилетнего школьника, который стал популярен в телеграме.

«Сегодня вместе с авиакомпанией "Ямал" запускаем прямой рейс Салехард — Бумагогорск, который будет выполняться по субботам и понедельникам. Бумажный самолет в авторской ливрее от visityamal — наша фантазия на тему: а что, если когда-нибудь борты региональной авиакомпании будут раскрашены в цвета турбренда Ямала. Это же потрясающий рекламный носитель для региона с точки зрения туризма», — написал Наиль Хайруллин в телеграм-канале.

В июле школьник Матвей запустил телеграм-канал «Бумагогория — новости» с информацией о повседневной жизни выдуманного города. Сопровождаются посты бумажными макетами улиц. Вскоре канал привлек внимание не только обычных пользователей, но и крупных компаний и ведомств. Московский аэропорт, например, пообещал принимать рейсы из Бумагогорска, а известный телеканал — запустить там вещание.