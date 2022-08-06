Коронавирус на Ямале, последние новости на 6 августа 2022 года: заразились 62 человека Фото: Татьяна Коркина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 62 человека. С начала периода количество заболевших достигло 138 040.

В больницы региона госпитализировано два человека, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 043 ямальца.

В России выявлено 19 974 человека с COVID-19, госпитализировано - 2 141. Всего в стране зарегистрировано 18 692 396 случаев. Скончались - 46 человек за сутки, а за весь период умерли 382 697.