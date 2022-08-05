Ямальцам стал доступен драматический триллер «Одна» о выжившей в авиакатастрофе Ларисе Савицкой

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В онлайн-кинотеатре KION состоялась эксклюзивная премьера фильма «Одна», в основу которого легла реальная история 19-летней советской девушки Ларисы Савицкой. Ей удалось выжить в глухой тайге после авиакатастрофы.

Главные роли в картине исполнили Надежда Калеганова, Виктор Добронравов и Ян Цапник.

Вместе с премьерой художественной ленты «Одна» KION эксклюзивно представил и документальный фильм о Ларисе Савицкой «8 минут до земли», в котором она лично расскажет свою историю и вспомнит трагические события сорокалетней давности.

В 1981 году молодожены Лариса и Виктор Савицкие летели рейсом из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. За полчаса до посадки из-за несогласованности действий военных и гражданских диспетчеров экипажи двух самолетов столкнулись на высоте более пяти тысяч метров. Казалось бы, что в такой катастрофе выжить невозможно, но произошло чудо, и Лариса очнулась посреди глухой тайги. Там ей предстояло прожить долгие три дня в ожидании спасения.

- Был страшный холод, потому что шел дождь, страшно было от одиночества, никого не было рядом в живых. Холод сковал и мысли, и движения. Я поняла, что меня не ищут, не слышала звуков самолетов, - вспоминает Лариса Савицкая.

«8 минут до земли» - это рассказ от первого лица об удивительных обстоятельствах, которые помогли Савицкой выжить, о том, как именно ей удалось не погибнуть и прожить эти дни в амурской тайге.

Кроме того, вспоминая события восьмидесятых, Лариса расскажет и о том, как катастрофа повлияла на последующие годы ее жизни, в которые ей пришлось столкнуться с нищетой и несправедливостью.

- У каждого из нас есть последнее желание, у моего мужа Вовы, я думаю, было одно желание в этот момент — чтобы я выжила. Оно исполнилось, вот такая любовь бывает. Мы не можем изменить некоторые события в нашей жизни, они бывают настолько фатальны, что приходится только учиться жить с ними. Мне бы хотелось, чтобы наш художественный фильм «Одна», который мы сняли, каким-то образом помог зрителям…Мы не знаем, что будет важно для нас, а что нет. Возможно, кому-то это когда-то пригодится и спасет жизнь. В моей истории меня спас художественный фильм про авиакатастрофу, который я посмотрела до крушения, - поделилась своими размышлениями Лариса Савицкая.

Обе картины доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре KION.