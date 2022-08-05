В отдаленных поселках Ямала строят новые ветеринарные пункты

Фото: Правительство ЯНАО

По поручению губернатор Дмитрия Артюхова в отдаленных поселках Ямала строятся модульные ветеринарные пункты. На сегодняшний день они уже есть в Тарко-Сале, Коротчаево, Пангодах, Сеяхе и Антипаюте, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В этом году запланирована поставка еще двух быстровозводимых ветеринарных лечебниц - в Гыду и Горки. В зданиях будут помещения для работы специалистов, приема животных, ветаптеки и мини-лаборатории. Также в них проведены автономное отопление и водоснабжение

- В Гыде уже забиты сваи, а в Горках идет подготовка участка к сбору модуля, следующие на очереди - Тазовский, Красноселькуп и Надым. Новые модули поставят в тех районах, где отсутствуют ветпункты, либо они в непригодном состоянии, - рассказал заместитель директора дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО Юрий Бойко.

В поселках Гыда, Сеяха и Антипаюта ранее никогда не было ветеринарных участков. При выборе места установки учитывались объем поголовья всех видов животных, наличие предприятий по их убою и переработке продукции.

Отличительной особенностью строительства является быстрая сборка и возможность дальнейшего переноса здания на другую площадку. Срок их службы - 20-25 лет.