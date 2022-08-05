В Салехарде намерены развивать конный туризм

Фото: администрация Салехарда

В окружной столице будут развивать конный туризм. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это стало возможным благодаря грантовой поддержке окружного департамента молодежной политики и туризма, предоставленной Салехардской ферме. На вырученные средства были закуплены шлемы и современная конная амуниция - всего восемь комплектов.

- Наша ферма - единственная в городе. Будем развивать конный туризм. Это же еще и иппотерапия. Я думаю, скоро салехардцы оценят все плюсы, которые дает общение с лошадьми, и с удовольствием будут проводить с нами выходные дни, - рассказал салехардский фермер Симон Васильев.

Первая экскурсия на восемь человек стартует уже в предстоящие выходные. Перед началом с наездниками проведут обязательный инструктаж по технике безопасности, а новички смогут взять уроки верховой езды.

Далее салехардцы проведут три часа в окрестностях города и посетят стойбище. Сопровождать конных туристов будут два специалиста.