В лор-кабинете Тарко-Салинской ЦРБ появился видеоэндоскоп

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В Тарко-Салинской ЦРБ появился видеоэндоскоп, предназначенный для работы с пациентами лор-кабинета. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, оборудование позволяет диагностировать различные заболевания, устанавливать бронхоблокаторы, проводить биопсию и извлекать инородные тела.

Врач может детально рассмотреть на ЖК мониторе исследуемый объект и принять более точное решение о диагнозе или предстоящей медицинской манипуляции, а благодаря внутренней памяти оборудования - производить фото- и видеозапись.

Эндоскоп помещается в специальный чемоданчик, его можно использовать практически в любом месте и в любое время, а встроенный источник света, батарея и светодиодный дисплей позволяют работать без дополнительных источников освещения.

Дорогостоящее оборудование больница приобрела за счет собственных средств.