Ямальцы снова помогут губернатору составить «Честный маршрут» для поездки по региону

Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети

Скором времени губернатор Дмитрий Артюхов вновь отправится в традиционную поездку по Ямалу, чтобы пообщаться с жителями и узнать, насколько за год преобразились города и поселки.

- С самой первой поездки у нас сложилась хорошая традиция: вы писали в соцсети о тех проблемах и местах, на которые следует обратить внимание. Давайте продолжим эту практику. Составим вместе наш «Честный маршрут», - обратился глава региона к жителям.

Жители могут написать губернатору обо всем, что их беспокоит. Отправлять информацию можно в его телеграм-канал, личные сообщения в соцсети «ВКонтакте» и Одноклассниках, а также на сайте дорога89.рф.

Старт поездки назначен на 15 августа, а это значит, что у жителей есть ровно десять дней, чтобы составить для губернатор «Честный маршрут».