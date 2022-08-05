Коронавирус на Ямале, последние новости на 5 августа 2022 года: заразились 55 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 55 человек. С начала периода количество заболевших достигло 137 978.

В больницы региона госпитализировано два человека, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 043 ямальца.

В России выявлено 18 555 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 906. Всего в стране зарегистрировано 18 672 422 случая. Излечились от коронавируса 9 817 человек, скончались - 47.