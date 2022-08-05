В Новом Уренгое осудят местного жителя, поколотившего свою знакомую стеклянной бутылкой Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое осудят местного жителя, поколотившего свою знакомую стеклянной бутылкой. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, о случившемся в дежурную часть сообщил представитель городской больницы. Он заявил, что в медучреждение поступила женщина 1983 года рождения с ушибленными ранами головы.

- Установлено, что в апреле 2022 года потерпевшая распивала алкоголь вместе со своим знакомым. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина взял стеклянную бутылку и стал наносить женщине удары по голове, - прокомментировали в ведомстве.

После этого злоумышленника задержали и завели на него уголовное дело по ч.2 ст.115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Сейчас горожанин ожидает судебного заседания, ему грозит до двух лет лишения свободы.