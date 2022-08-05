Поверив уловкам мошенников, салехардец остался должен банку полтора миллиона рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Салехарда обратился 50-летний местный житель, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина повелся на старую схему про оформление кредита и остался должен банку 1 миллион 407 тысяч рублей.

- Установлено, что 20 июля 2022 потерпевшему позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником банка. Далее он сообщил, что некто оформил заявку на кредит от его имени, а для ее отмены необходимо скачать мобильное приложение. Не заподозрив обмана, салехардец выполнил все рекомендации, после чего злоумышленники удаленно получили доступ к его сотовому телефону, подключились к мобильному приложению банка и уже в реальности оформили потребительский кредит и кредитную карту. Деньги они перевели на свои счета, - прокомментировали в ведомстве.

Поняв, что стал жертвой афериста, мужчина обратился в полицию. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».