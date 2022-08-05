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Происшествия5 августа 2022 7:29

Поверив уловкам мошенников, салехардец остался должен банку полтора миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
Поверив уловкам мошенников, салехардец остался должен банку полтора миллиона рублей

Поверив уловкам мошенников, салехардец остался должен банку полтора миллиона рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Салехарда обратился 50-летний местный житель, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина повелся на старую схему про оформление кредита и остался должен банку 1 миллион 407 тысяч рублей.

- Установлено, что 20 июля 2022 потерпевшему позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником банка. Далее он сообщил, что некто оформил заявку на кредит от его имени, а для ее отмены необходимо скачать мобильное приложение. Не заподозрив обмана, салехардец выполнил все рекомендации, после чего злоумышленники удаленно получили доступ к его сотовому телефону, подключились к мобильному приложению банка и уже в реальности оформили потребительский кредит и кредитную карту. Деньги они перевели на свои счета, - прокомментировали в ведомстве.

Поняв, что стал жертвой афериста, мужчина обратился в полицию. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».