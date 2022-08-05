В Губкинском появится одна из самых длинных велодорожек на Ямале Фото: Ольга Крыльцова

В Губкинском идет строительство велодорожки длинною в 5 километров и шириною 4 метра, два из которых отведены для пеших прогулок. Также проектом предусмотрено хорошее уличное освещение и бордюры. Она свяжет 9 микрорайон города с дачным кооперативом «Надежда».

- Проект велодорожки предложили сами жители. Для наших велосипедистов именно 40-й проезд протяженностью пять километров - популярное место. Это отличная идея! - сказал глава города Андрей Гаранин.

Обустройство велосипедной дорожки осуществляется в рамках капитального ремонта 40-го проезда. Сейчас на одном из участков строители производят фрезерование асфальтобетонного покрытия, на другом - приступают к отсыпке и монтажу дорожной плиты. Параллельно идет обустройство велопешеходной дорожки. Завершить работы планируется в следующем году.

Напоминаем, что в 2020 году для велосипедных прогулок в Губкинском был благоустроен парк «Юбилейный». Здесь появилась «Тропа здоровья» - это многофункциональная территория, которая используется круглый год. Зимой работает пункт проката лыжного инвентаря, летом можно взять велосипед или самокат.