Бил палкой и держал на цепи: ямалец, издевавшийся над краснокнижной птицей, отделался условным сроком

Ямалец, издевавшийся над краснокнижной птицей, отделался условным сроком Фото: Ольга Крыльцова

В Красноселькупском районе вынесли приговор в отношении местного жителя, который длительное время издевался над птенцом орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, мужчина забрал птицу из леса летом 2021 года, принес к себе в квартиру и приковал цепью к батарее.

- В течение долгого времени мужчина регулярно наносил птице удары палкой и бросал в нее наполненные водой пластиковые бутылки (якобы в целях воспитания и дрессировки), - прокомментировали в ведомстве.

В итоге у птенца диагностировали открытый перелом костей крыла, недокорм и утрату природных навыков, из-за чего его возвращение в естественную среду обитания оказалось невозможным.

- Птица уже никогда не сможет летать и проведет остаток жизни в специализированном учреждении, - добавили в надзорном органе.

В итоге суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекших его увечье) и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период. Кроме того, он обязан выплатить штраф в 214 тысяч рублей.