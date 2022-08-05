Фото: личная страница Антона Колодина в соцсети

В Тарко-Сале построят новое административное здание дорожно-строительного управления. Как рассказал глава муниципалитета Антон Колодин, это связано с тем, что деревянное строение 1982 года заметно устарело. Кроме того, планируется возвести дополнительный модуль для новой техники.

- Выехал с коллегами на базу посмотреть, в каких условиях трудятся сотрудники предприятия. Очевидно, что административное деревянное здание отжило свой век. Для его замены рассмотрим вариант быстровозводимой конструкции. Дополнительно нужен еще один модуль, поскольку количество техники растет, а для нее необходимо место, - прокомментировал глава района.

Фото: личная страница Антона Колодина в соцсети

Кстати, на днях автопарк Тарко-Сале пополнился новой дорожной техникой. Это автогрейдеры, автокран, разметочная, снегоуборочная и вакуумные машины - всего 14 единиц. Кроме того, в город прибыли три новых микроавтобуса.