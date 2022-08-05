Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новоуренгойской ЦГБ приступил к работе новый врач-нейрохирург Михаил Алыков. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, доктор уже провел успешную операцию по исправлению деформации черепа титановым имплантом.

- В Новый Уренгой доктор Алыков переехал по семейным обстоятельствам. С первых дней в городской больнице он почувствовал себя как дома - коллеги приняли радушно, оснащением нейрохирургического отделения и оперблока был приятно удивлен, - добавили в больнице.

Доктор закончил педиатрический факультет и ординатуру по нейрохирургии Ростовского государственного медуниверситета. Затем работал в бригаде скорой медицинской помощи в Ростове и в республиканской больнице им. Петра Жемчуева в Калмыкии.

Кстати, Михаил Павлович был одним из четырех нейрохирургов на всю республику.