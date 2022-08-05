Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 августа 2022 2:59

В Новоуренгойской ЦГБ приступил к работе новый врач-нейрохирург

Он уже провел успешную операцию
Марина Прохорова
Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новоуренгойской ЦГБ приступил к работе новый врач-нейрохирург Михаил Алыков. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, доктор уже провел успешную операцию по исправлению деформации черепа титановым имплантом.

- В Новый Уренгой доктор Алыков переехал по семейным обстоятельствам. С первых дней в городской больнице он почувствовал себя как дома - коллеги приняли радушно, оснащением нейрохирургического отделения и оперблока был приятно удивлен, - добавили в больнице.

Доктор закончил педиатрический факультет и ординатуру по нейрохирургии Ростовского государственного медуниверситета. Затем работал в бригаде скорой медицинской помощи в Ростове и в республиканской больнице им. Петра Жемчуева в Калмыкии.

Кстати, Михаил Павлович был одним из четырех нейрохирургов на всю республику.