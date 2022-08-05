В Муравленко мотоциклист протаранил автомобиль и попал в больницу Фото: Ольга Крыльцова

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 4 августа на улице Нефтяников в Муравленко.

- Около 20:30 вечера водитель мотоцикла «Хонда» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Форд». В результате ДТП водителя мотоцикла госпитализировали в больницу, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 10 аварий, а с начала года - 2 786, в которых 12 человек погибли и 176 получили травмы, в том числе 24 ребенка.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуется выбирать безопасный скоростной режим и быть внимательнее на дорогах, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы, особенно в темное время суток.

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