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Общество5 августа 2022 2:21

На территории Мужей работают более 50 камер видеонаблюдения

Особое внимание уделено детским и спортивным площадкам
Марина Прохорова
Фото: администрация МО Мужевское

Фото: администрация МО Мужевское

В селе Мужи завершился ремонт системы видеонаблюдения. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, на сегодняшний день функционируют более 50 камер, установленных по всей территории населенного пункта.

- Особо пристальное внимание уделено детским и спортивным площадкам, где иногда хулиганят подростки. Чаще всего это заканчивается порчей установленных МАФов, но иногда может обернуться и различными травмам у детей, - отметили в мэрии.

Планируется, что установленные камеры позволят проводить профилактическую работу с молодежью по обеспечению безопасности детства и недопущению вандализма в отношении имущества.

Под наблюдением с недавнего времени и дорога на сельскую свалку, вдоль которой нередко можно заметить несанкционированные мини свалки, «остатки» пикников и другого отдыха.

Кроме того, объектами видеонаблюдения стали улицы и переулки села, офисные здания и магазины, а также площадка для выгула собак.