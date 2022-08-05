На территории Мужей работают более 50 камер видеонаблюдения

Фото: администрация МО Мужевское

В селе Мужи завершился ремонт системы видеонаблюдения. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, на сегодняшний день функционируют более 50 камер, установленных по всей территории населенного пункта.

- Особо пристальное внимание уделено детским и спортивным площадкам, где иногда хулиганят подростки. Чаще всего это заканчивается порчей установленных МАФов, но иногда может обернуться и различными травмам у детей, - отметили в мэрии.

Планируется, что установленные камеры позволят проводить профилактическую работу с молодежью по обеспечению безопасности детства и недопущению вандализма в отношении имущества.

Под наблюдением с недавнего времени и дорога на сельскую свалку, вдоль которой нередко можно заметить несанкционированные мини свалки, «остатки» пикников и другого отдыха.

Кроме того, объектами видеонаблюдения стали улицы и переулки села, офисные здания и магазины, а также площадка для выгула собак.