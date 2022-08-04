Фото: Правительство ЯНАО

В Ноябрьске строится 21 многоквартирный дом на 908 квартир. Всего в городе возводят 50 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в пресс-службе регионального правительства , из которых .

Большая часть домов предназначена для переселенцев из ветхого жилья. На данный момент четыре дома находятся в завершающей стадии: три - в районе улицы Школьной и проспекта Мира, еще один - в микрорайоне Арктика.

- Новые жилые дома возводятся в разных районах Ноябрьска - на улицах Изыскателей, Республики, Энтузиастов, Муравленко, Школьной, проспекте Мира. Строительство домов осуществляется на месте снесенного ветхого и аварийного жилья. Все территории застройки обеспечены необходимой социальной инфраструктурой, - рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор Ноябрьска Андрей Ключник.

Отметим, что сейчас на Ямале возводят 170 многоквартирных домов площадью более 500 тысяч квадратных метров. Для этого задействованы более 30 застройщиков, с каждым из которыми ведется индивидуальная работа.