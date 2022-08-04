В Надыме отремонтировали более полутора километров дорог

Фото: администрация Надымского района

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских отчитался о ходе ремонта дорог в городе. По его словам, на данный момент рабочие привели в порядок почти 1,5 километра: новое асфальтобетонное покрытие уложено на проезде от улицы Топчева до ПСО-35, во дворе дома № 5 по улице Топчева, участке от магазина «Мясной рай» до детского сада «Буратино» и улице Полярная.

Совсем скоро подрядчик закончит ремонтировать проезд от улицы Южной до Сенькина. Здесь уже уложены новые плиты, укреплены обочины и уложено асфальтобетонное покрытие. Остались последние штрихи.

Фото: администрация Надымского района

Продолжаются работы на проезде от улицы Таежная до Полярной. Здесь подрядчик перекладывает плиты и разрабатывает грунт. Планируется, что работы будут завершены до конца месяца.

Еще один важный участок - первый проезд. Работы здесь завершены уже на 70%. Подрядчик переложил водопровод, канализацию и сейчас занимается электросетями. Также ведутся работы по планировке откосов, установке бортового камня и устройству водоприемных колодцев.

Проектом предусмотрены велодорожки, тротуары, освещение, стоянка для крупногабаритного транспорта и озеленение.