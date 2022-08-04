Новоуренгоец лишился крупной суммы, решив купить мотоцикл в Интернете Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1986 года рождения, ставший жертвой мошенника. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина хотел купить мотоцикл, но вместо этого лишился денег.

- Установлено, что заявитель нашел на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже мотоцикла, который решил приобрести. Связавшись с продавцом товара, мужчина узнал, что для покупки автотранспорта необходимо оплатить его полную стоимость - 69 тысяч рублей. Не заподозрив обмана, он перевел деньги на указанный счет, - прокомментировали в ведомстве.

Когда телефон продавца стал недоступен, а товар так и не приехал, новоуренгоец обратился в полицию.

Сейчас правоохранители разыскивают мошенника, обманувшего северянина. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».