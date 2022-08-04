Восхождение на ледников Романтиков на Ямале состоится 13 августа

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале стартовал прием заявок на массовое восхождение на ледник Романтиков «Движение вверх-2022», которое состоится 13 августа. Это один из самых любимых, доступных и популярных маршрутов на Полярном Урале как у ямальцев, так и у туристов.

Участникам предстоит преодолеть маршрут длинною в пять километров. Сам ледник расположен на южном склоне горного массива Рай-Из у долины реки Енга-Ю. Путь в одну сторону займет около 2,5 часа, вся дорога - не более дня. Вечером участники вернутся в город.

Стоимость путешествия обойдется любителям экстрима в 2 700 рублей. Регистрация участников и оплата доступны исключительно в онлайн-формате. Количество мест в этом году - 200 человек.

С собой необходимо взять солнцезащитные очки, крем от солнца, соответствующую одежду и обувь.

Безопасность в пути обеспечат опытные проводники. Восхождение не требует специальной подготовки, к участию допускаются все, кто достиг 18 лет и не имеет медицинских противопоказаний, а также дети с 14 лет в сопровождении родителей.

Начало путешествия начнется со сбора участников в Салехарде, затем будет организован трансфер по маршруту Салехард - Лабытнанги - Харп к подножию горы, откуда будет дан старт восхождению. Подробнее о точке сбора расскажут в аккаунте «Visit Yamal».