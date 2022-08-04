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Здоровье4 августа 2022 8:42

Коронавирус на Ямале, последние новости на 4 августа 2022 года: заразились 47 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 3 августа 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 47 человек. С начала периода количество заболевших достигло 137 923.

В больницы региона госпитализирован один человек, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 043 ямальца.

В России выявлено 17 126 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 916. Всего в стране зарегистрировано 18 653 867 случаев. Излечились от коронавируса 9 752 человека, скончались - 44.