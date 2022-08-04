В Муравленко отремонтируют рекордное количество дорог - более 7 километров

Фото: Правительство ЯНАО

В Муравленко отремонтируют рекордное количество дорог - более 7,5 километра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Самое масштабное преобразование идет на центральной магистрали города - улице Ленина. Реконструкцию проводят на участке протяженностью 410 метров (от пересечения с улицей Украинских Строителей до Губкина). На данный момент строители уже завершили укладку дорожных плит и приступили к устройству водоотводных лотков, бордюрного камня, прокладке кабелей и установке опор освещения. Работы планируют завершить до конца августа.

- В этом году ремонтируем 7,8 километра дорог. Таких объемов еще не было. К примеру, в 2021 году в работе было чуть меньше 6,5 километра,- рассказал директор МКУ «Управление коммунального заказа» Константин Белухин.

Также капитальный ремонт ждут еще два участка: от улиц Нефтяников до Муравленко и от Муравленко до Российской. На этих отрезках заменят асфальт, установят водоотводные лотки, современное уличное освещение, отремонтируют тротуары и поставят новые автобусные остановки.

Параллельно идет ремонт внутриквартальных проездов - их приведут в порядок сразу в нескольких микрорайонах города. Уже заасфальтировали объездную дорогу за второй школой, обновили перекресток с круговым движением на улице Энтузиастов. В работе и второй подъезд к городу: от улицы Украинских Строителей в сторону трассы Сургут - Салехард. В скором времени подрядчик приступит к асфальтированию.