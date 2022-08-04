В Тарко-Сале открылась детская площадка в виде подводной лодки

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале открылась детская площадка на ул. Водников, стилизованная под подводную лодку. Как отметили в пресс-службе местной администрации, теперь юные горожане могут почувствовать себя настоящими капитанами подводного судна.

В настоящее время в городе идет строительство четырех детских площадок. Та, что на ул. Водников - одна из первых, на которой уже завершены работы. Именно с нее начинается целая цепочка торжественных открытий новых объектов в райцентре.

- Все площадки имеют травмобезопасное покрытие, качественные архитектурные формы и современные системы освещения, - отметил заместитель главы администрации Дмитрий Криницын.

Всего же в Пуровском районе появятся десять новых площадок. А на тех, что уже устарели, проведут реконструкцию.