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Общество4 августа 2022 7:39

В Тарко-Сале открылась детская площадка в виде подводной лодки

Она находится по ул. Водников
Марина Прохорова
Фото: администрация Пуровского района

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале открылась детская площадка на ул. Водников, стилизованная под подводную лодку. Как отметили в пресс-службе местной администрации, теперь юные горожане могут почувствовать себя настоящими капитанами подводного судна.

В настоящее время в городе идет строительство четырех детских площадок. Та, что на ул. Водников - одна из первых, на которой уже завершены работы. Именно с нее начинается целая цепочка торжественных открытий новых объектов в райцентре.

- Все площадки имеют травмобезопасное покрытие, качественные архитектурные формы и современные системы освещения, - отметил заместитель главы администрации Дмитрий Криницын.

Всего же в Пуровском районе появятся десять новых площадок. А на тех, что уже устарели, проведут реконструкцию.