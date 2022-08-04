Фото: Ноябрьская ЦГБ

В Ноябрьской ЦГБ приступил к работе новый врач-оториноларинголог. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, Хомушку Ай-Чечээ Александровна переехала на Ямал из Республики Тыва, где в 2016 году окончила педиатрический факультет Кемеровского государственного медуниверситета, а затем - интернатуру по специализации оториноларингология.

Ай-Чечээ Александровна специалист молодой, но уже опытный. За плечами у нее более пяти лет работы в Республиканской и ведомственной больницах. - Я люблю свою работу и непрерывно обучаюсь, прохожу интерактивные образовательные модули, повышение квалификации, а в свободное время предпочитаю заниматься саморазвитием, читаю книги, - поделилась Ай-Чечээ Александровна. Ноябрьская больница доктору понравилась, а коллектив и пациенты приняли ее доброжелательно. К концу лета врач планирует привезти сюда свою семью.