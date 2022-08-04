В Ноябрьске осудят заведующую детского сада, которая незаконно присвоила 460 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске осудят заведующую детского сада, обвиняемую в служебных подлогах и мошенничестве.

Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, в период с 2020 по 2021 годы подозреваемая составляла приказы, на основании которых ее подчиненным выплачивались деньги за работы, которые фактически не выполнялись. Получив средства, работники, по требованию заведующей, возвращали их обратно. Таким образом женщина незаконно присвоила 400 тысяч рублей.

Кроме того, в июне 2021 года заведующая потребовала от сотрудников скинуться на выплату штрафа в 30 тысяч рублей, выписанного детскому саду за административное правонарушение. При этом она прекрасно знала, что это является незаконным. В итоге злоумышленница заполучила еще 14 тысяч рублей.

- Своими преступными действиями обвиняемая причинила материальный ущерб бюджету Российской Федерации и подчиненным ей сотрудникам на сумму 460 тысяч рублей, - отметили в следкоме.

На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.