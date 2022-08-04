Ремонт на участке дороги Ноябрьск - Вынгапуровский завершит другой подрядчик

Фото: Правительство ЯНАО

Началась укладка асфальта на участке Ноябрьск - Вынгапуровский. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в этом году дорогу передали другому подрядчику, поскольку предыдущий так и не закончил работы.

- Мы понимаем жителей, которые жалуются на этот участок. Значительно его состояние ухудшилось из-за незаконченного ремонта. Подрядчик просто отфрезеровал полотно, а остальные работы не выполнил. Поэтому мы приняли решение передать дорогу другому подрядчику, осуществляющему содержание по действующему контракту, - рассказал представитель Ноябрьского филиала дорожной дирекции Сергей Шлейгер.

Подрядчику предстоит привести в нормативное состояние 2,8 километра дороги. Ежедневно на участке задействовано 12 единиц дорожно-строительной техники и 20 рабочих.

- Сейчас фрезеруем старое дорожное полотно. Далее будет уложен асфальтобетон в два слоя. Его мы производим сами на заводе в Ноябрьске. Материалы используем российского производства, - сказал представитель компании подрядчика Рамзан Магомадов.

Также дорожники укрепят обочины асфальтовой крошкой и нанесут разметку. Работы обещают выполнить до конца августа.