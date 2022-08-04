На юбилее Пуровского района выступят Сергей Лазарев и Диана Арбенина

Фото: официальная страница Сергея Лазарева в соцсети "ВКонтакте"

Пуровский район готовится с размахом отметить свое 90-летие, которое пройдет 3 сентября. Чтобы праздник получился поистине масштабным, было решено пригласит звезд российской эстрады.

- На праздничном концерте для пуровчан выступят звезды российской эстрады, исполнив свои яркие хиты, - прокомментировали в администрации муниципалитета.

Одни из приглашенных звезд - группа «Пицца». Творчество коллектива придется по вкусу всем, кто ценит особую мелодичность, проникновенный вокал и небанальные тексты.

Также на празднике будут присутствовать Диана Арбенина, современный R’n’B и Blues исполнитель Сергея Лазарева и, конечно же, всеми горячо любимый Игорь Корнилов.

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