В Лабытнанги два водителя оказались в больнице после ДТП

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. Как сообщили в пресс-службе окружной автоинспекции, обе аварии произошли 3 августа в Лабытнанги.

Так, около 18:21 водитель скутера «Vento», проезжая по улице Студенческая, не справился с управлением и наехал на препятствие, а затем - опрокинулся. В результате случившегося водителя госпитализировали в больницу.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Около 22:46 водитель «Volvo», проезжая по улице Первомайской, также не справился с управлением и врезался в движущийся впереди автомобиль «Kia». В результате ДТП водителя «Kia» увезли в больницу.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 12 ДТП (один человек погиб), а с начала года - 2 777, в которых 12 человек погибли и 175 получили травмы, в том числе 24 ребенка.