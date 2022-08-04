В детских садах Приуральского района внедряются инновационные программы образования. Об этом заявил глава муниципалитета Иван Сакал.

Так, воспитанники детского сада «Солнышко» смогут изучать компьютерный дизайн. Для этого был приобретен комплект интерактивных и мультимедийных ресурсов.

Позаботится о здоровье ребят робот-диагностик «ROBODOCTOR». Он будет выявлять детей с признаками респираторных заболеваний по нескольким показателям: руки, полость рта, глаза. Родители смогут получать данные ребенка с помощью установленного приложения.

В детском саду «Брусничка» маленьким воспитанникам предстоит познавать азы финансовой грамотности, а ребятам из «Радуги» - развивать интеллектуальные способности с помощью lego-конструирования и робототехники.