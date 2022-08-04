В Ноябрьске молодой мотоциклист скончался после столкновения с трактором

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь погиб человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 3 августа на центральном проезде промзоны в Ноябрьске.

- Около 11:50 водитель мотоцикла «BAJAJ» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся фронтальным погрузчиком, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск"

На момент прибытия скорой помощи парень еще был жив. Медики незамедлительно приступили к реанимации и боролись за жизнь пострадавшего не менее получаса. К сожалению, травмы, полученные байкером, оказались настолько серьезными, что все усилия медиков были тщетны. Мотоциклист скончался на месте происшествия.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 12 ДТП, а с начала года - 2 777, в которых 12 человек погибли и 175 получили травмы, в том числе 24 ребенка.