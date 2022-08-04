К 2028 году в Муравленко полностью исчезнут аварийные деревяшки

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

Администрация Муравленко успешно защитила перед правительством Ямала разработанную стратегию ликвидации аварийного жилья. Об этом сообщила глава города Елена Молдован.

- Динамика строительства жилья в нашем регионе - высокая, несмотря на непростую ситуацию в стране. Мы выполняем задачу губернатора Дмитрия Артюхова по полному расселению деревянного аварийного жилфонда, - отметила она.

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

Кстати, только за последние три года в городе снесено 72 аварийные деревяшки, а с начала года уже расселено 225 семей.

- Поддерживаем темпы расселения и стремимся к тому, чтобы к 2028 году полностью ликвидировать все 111 оставшихся аварийных домов.

Напоминаем, что до 2025 года в регионе собираются расселить миллион квадратных метров аварийного жилья. Об этом уже не раз говорили чиновники и депутаты, представители профильного департамента и сам губернатор. Планами об этом Дмитрий Артюхов похвастался даже перед Владимиром Путиным, с которым встречался 21 марта в Москве, чтобы отчитаться о проделанной работе.