В Лабытнанги отменят вторую смену после открытия новой школы в мкр. Орбита

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В лабытнангском мкр. Орбита продолжается строительство школы на 550 мест. Как сообщила глава города Марина Трескова, ее открытие позволит существенно разгрузить действующие в городе образовательные учреждения и выполнить поручение президента страны - отменить обучение во вторую смену.

Возводит здание подрядчик ООО «Проектстройсервис». Сейчас специалисты занимаются отделочными работами, утепляют стены и бетонируют входные группы.

Кстати, школа состоит из двух корпусов, которые свяжет необычный стеклянный туннель, он также станет своеобразным арт-пространством. Весомый плюс - полы с подогревом на первом этаже.

Начальное и среднее звено будут учиться отдельно от старших классов. Сама образовательная программа будет основана на углубленном изучении физики, математики, информатики - это предметы, необходимые для получения самых востребованных профессий на Ямале.