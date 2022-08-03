В Новом Уренгое избавляются от дорожных ограждений и рекламных баннеров

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

В Новом Уренгое стали избавляться от дорожных ограждений. По словам главы города Андрея Воронова, это улучшит эстетический облик улиц.

- Конечно, о вкусах не спорят, но без этих громоздких изгородей улицы Нового Уренгоя точно выглядят лучше. Там, где без ограждений не обойтись, постепенно поменяем их на более эстетичные конструкции, - рассказал градоначальник.

Кстати, участки дорог, которые реконструируют в этом сезоне, тоже лишат этого тоскливого элемента.

А чтобы недобросовестные водители не превратили открытые газоны в стоянки, будут проводиться ежедневные рейды.

- Повысить культуру поведения в наших силах, главное - не быть равнодушным, - отметил Андрей Воронов.

Кроме того, власти решили убрать все баннеры вдоль главных улиц. Их перенесут на объездные дороги, где они не будут идти вразрез с городской архитектурой.