Надымчанин, в машине которого нашли килограмм наркотиков, проведет за решеткой 9 лет Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме вынесли приговор в отношении 51-летнего местного жителя, обвиняемого в попытке сбыть наркотики. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчину задержали в августе 2021 года в ходе розыскных мероприятий.

- При осмотре автомобиля горожанина полицейские обнаружили 394 свертка с порошкообразным веществом внутри. Согласно заключению эксперта, это оказался наркотик синтетического происхождения массой более одного килограмма, что составляет особо крупный размер, - добавили в ведомстве.

В итоге на мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети интернет, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». А позже состоялся суд, который приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и обязал выплатить штраф в 500 тысяч рублей.