Энергетики направили 5 млн рублей на ремонт подстанции «Индустриальная»

Фото: «Россети Тюмень»

В рамках программы технического обслуживания и ремонта для подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 2022/2023 «Россети Тюмень» завершили плановые работы на высоковольтной подстанции «Индустриальная» в ХМАО-Югре.

Питающий центр обеспечивает электроэнергией крупнейший в регионе хлебозавод, выпускающий ежедневно порядка 15 тонн продукции, и более 36 тысяч жителей города Нижневартовск.

Компания «Россети Тюмень» выполнила капитальный ремонт ключевого элемента подстанции – силового трансформатора. При помощи автокрана специалисты подняли съемный «колокол» и провели ревизию активной части энергооборудования. Кроме того, заменили все резиновые уплотнители и изношенные комплектующие, а также провели очистку трансформаторного масла от влаги, воздуха и механических примесей. К мероприятиям привлекались 15 работников компании и четыре единицы спецтехники.

На повышение надежности энергоснабжения потребителей компания направила более 5 млн рублей.