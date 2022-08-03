В Тарко-Сале благоустроят берег реки Пяку-Пур, где стоят суда Пургеолфлота

Фото: личная страница Антона Колодина в соцсети

В Тарко-Сале благоустроят берег реки Пяку-Пур, где сейчас стоят суда Пургеолфлота. Об этом сообщил глава Пуровского района Антон Колодин.

- Выехал с коллегами оценить масштабы будущих работ. Очевидно, что эта территория должна стать связующим звеном Прибрежного парка и достраивающейся набережной, - отметил он.

Фото: личная страница Антона Колодина в соцсети

Уборку берега запланируем на следующий год, а вот перевозка водного транспорта уже началась. По словам генерального директора Пургеолфлота Дмитрия Дорофеева, работы завершатся до конца года.

- Что займет новое пространство, пока неизвестно. Рассматриваем вариант установки объекта, который станет символом истории пуровского речфлота. Возможно, у вас есть предложения, пишите их в комментариях, - обратился к жителям Антон Колодин.

На данный момент уже есть один вариант - теплоход «Капитан Бондарь».