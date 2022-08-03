Коронавирус на Ямале, последние новости на 3 августа 2022 года: заразились 28 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 28 человек. С начала периода количество заболевших достигло 137 876.

В больницы региона госпитализировано 10 человека, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 043 ямальца.

В России выявлено 14 638 человек с COVID-19, госпитализировано - 2 038. Всего в стране зарегистрирован 18 636 741 случай. Излечились от коронавируса 10 266 человек, скончались - 43.