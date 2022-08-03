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Общество3 августа 2022 8:27

У многодетной семьи из Уренгоя требовали 2 миллиона рублей за переселение из аварийного дома

В дело вмешалась прокуратура
Марина Прохорова
У многодетной семьи из Уренгоя потребовали 2 миллиона рублей за переселение из аварийного дома

У многодетной семьи из Уренгоя потребовали 2 миллиона рублей за переселение из аварийного дома

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Пуровского района помогла многодетной семье из Уренгоя получить новое жилье взамен аварийного без необоснованной доплаты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Установлено, что администрация района и пгт. Уренгой, а также НО «Фонд жилищного строительства» незаконно потребовали с семьи доплату на сумму более 1,9 миллиона рублей при предоставлении нового жилья взамен аварийного. Как объяснили чиновники, эти деньги являлись разницей в стоимости изымаемого и предоставляемого жилого помещения, - уточнили в ведомстве.

В связи с этим прокурор направил в суд иск о признании за семьей права на заключение соглашения о предоставлении объекта недвижимости без доплаты разницы в стоимости жилья, который, по итогам рассмотрения, был удовлетворен в полном объеме.

Фактическое исполнение решения суда контролируется прокуратурой.